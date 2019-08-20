الخليج 365 يكشف.. 3 معايير وضعها الأهلي لاختيار مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بوضع 3 معايير فيما يخص التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قد وجه الشكر لمارتن لاسارتي وجهازه المعاون، وقام بتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز في كأس مصر.

وأعلنت لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل عبر الموقع الرسمي للأهلي، عن دراستها لأكثر من 30 سيرة ذاتية، وأنها بدأت في التصفية لـ5 أسماء وفقا للمعايير التي تم وضعها.

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وصرح مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـ"الخليج 365" "نبحث عن مدير فني يمتلك شخصية قوية ويُجيد التعامل النفسي مع اللاعبين من أجل السيطرة على النجوم بالفريق".

وواصل "الأهلي حدد بعض الشروط المالية الخاصة بالتعاقد وتم وضع سقف مالي لراتب المدرب الجديد ومعاونيه، وبالتالي يتطلع لمدرب يقبل أيضا بتلك الشروط".

وأوضح "فيما يخص الشروط المالية، لا نتحدث هنا عن راتب ضئيل أو تقليل الميزانية، لكن هناك سقف تم وضعه للمدرب الجديد".

واختتم "نبحث عن مدرب سبق له العمل وتحقيق نجاحات مع أندية عربية وأفريقية، ويكون على علم بكل الأمور المتعلقة بكرة القدم الأفريقية وصعوبات الملاعب والسفر والجماهير".