تدريبات الأهلي.. "منفردة" لإكرامي وصالح وربيعة.. ومحاضرة يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أدى النادي الأهلي مرانه اليومي استعداداً لمواجهة إياب الدور التمهيدي مع فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وقاد محمد يوسف تدريبات النادي الأهلي بعد إسناد المهمة له بصورة مؤقتة عقب إقالة المدرب مارتن لاسارتي بعد الهزيمة من بيراميدز في كأس مصر.

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وشهد المران تدريبات منفردة لكل من رامي ربيعة وصالح جمعة وشريف إكرامي، استعداداً لعودتهم من جديد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وعلى هامش المران قام محمد يوسف بعقد محاضرة نظرية للاعبي الفريق للحديث عن الفترة المقبلة التي يستعد فيها الأحمر للموسم الجديد، وبعدها خاض الفرق فقرة بدنية.

وركز محمد يوسف على الجانب الخططي في المران لتلافي أخطاء المباريات السابقة التي كلفت الأحمر وداع بطولة كأس مصر.