عمرو فهمي يكشف لمصراوي.. سفره إلى فرنسا للإدلاء بأقواله في قضية رئيس الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أكد عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا، أنه تواجد في العاصمة الفرنسية باريس، للإدلاء بأقواله في قضية ضد أحمد أحمد رئيس الكاف.

وأشار فهمي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه توجه للإدلاء بالأقوال بعدما تم استدعاءه من جانب الشرطة المختصة بقضايا الرشوة والتهرب الضريبي في فرنسا.

Advertisements

وقال سكرتير عام الكاف السابق: "تم استدعائي للإدلاء بأقوالي في قضية أحمد أحمد اليوم في باريس، بعد مخاطبتي في الفترة الماضية لمعرفة المواعيد المناسبة لي للتواجد".

واختتم: "توجهت إلى إدارة شرطة نونتار المختصة بقضايا الرشوة والتهرب الضريبي، وقمت بالإدلاء بأقوالي في قضية رئيس الكاف وشركة تاكتيكال ستيل وغادرت في السابعة مساءً".

الجدير بالذكر أن عدد من القضايا التي تخص الفساد المالي قد ظهرت ضد أحمد أحمد رئيس الكاف، حيث يتم النظر فيها من الجهات المختصة في فرنسا حاليًا.