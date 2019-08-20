صور.. أزمة جديدة في قضية كريستيانو رونالدو والفتاة المغتصبة.. والدون يعترف بتورطه

اعترف محامو لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنهم دفعوا 375 ألف دولار لامرأة تتهمه باغتصابها في 2009 لـ”الحفاظ على سرية القضية”، وفقاً لما قالته الثلاثاء قناة (سي إن إن) الأمريكية.

وتشير الوثيقة القضائية التي كشفت عنها (سي إن إن) الثلاثاء أن رونالدو اعترف بدفع 375 ألف لكاثرين مايورجا داخل اتفاق تصالح وسرية، بعدما اتهمته المرأة بالاعتداء عليها جنسيا في فندق في لاس فيجاس.

من ناحيته دافع اللاعب عن نفسه بأن اللقاء بينهما عام 2009 كان بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت مايورجا في 2018 أمام محكمة في ولاية نيفادا دعوى لإبطال هذا الاتفاق بحجة أن الفريق القانوني للاعب استغل “حالتها العاطفية الهشة” لإجبارها على التوقيع.

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رغم ذلك، يعتبر محامو اللاعب أن اتفاق السرية بين الطرفين يمنع مطالب مايورجا الأخيرة التي تتضمن اتهامات بالابتزاز من قبل رونالدو، بل ويؤكدون أنها لم تقدم أدلة كافية تثبت أنها كانت تفتقر للقدرة العقلية لرفض الاتفاق.

وبعد الدعوى القضائية التي قدمتها المرأة أعلنت شرطة لاس فيجاس إعادة فتح التحقيق حول الاغتصاب المحتمل، لكن دون تقديم أي تهم ضد اللاعب.

ونفى لاعب يوفنتوس مراراً وتكراراً الاتهامات التي توجهها ضده المرأة ووصف الاغتصاب بأنه “جريمة منفرة”.