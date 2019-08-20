ابو طالب العيسوى مديرا فنيا للعروبة العماني

تعاقد نادي العروبة العماني رسميا مع أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق للاسماعيلي بدءًامن الموسم المقبل.
ويضم الجهاز المعاون للعيسوي ، عاطف عبدالعزيز و على يحيى، و أحمد حسن لتدريب حراس المرمى.
كان أبو طالب العيسوي قد قاد الفريق العماني وحقق نتائج جيدة.
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