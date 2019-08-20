ابو طالب العيسوى مديرا فنيا للعروبة العماني

تعاقد نادي العروبة العماني رسميا مع أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق للاسماعيلي بدءًا من الموسم المقبل. من الموسم المقبل. ويضم الجهاز المعاون للعيسوي ، عاطف عبد العزيز و على يحيى، و أحمد حسن لتدريب حراس المرمى. العزيز و على يحيى، و أحمد حسن لتدريب حراس المرمى. كان أبو طالب العيسوي قد قاد الفريق العماني وحقق نتائج جيدة.

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