تغلب فريق الاتحاد السعودي علي نظيره العهد اللبناني بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم علياستاد المالك عبد الله ضمن ذهاب مباريات دور الـ32من بطولة كأس محمد السادس الاندية العربية الأبطال.
سجل اهداف اللقاء اليكساندرو بريوفيتش ومروان دي كوستا وروماريو ريكاردو دي سليفا وجاءت الاهداف في الدقائق 14،28،38.
ويلتقي الفريقين الاسبوع المقبل في اياب دور الـ32 في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يتغلب على العهد اللبناني بثلاثية في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.