اتحاد جدة يتغلب على العهد اللبناني بثلاثية في البطولة العربية

تغلب فريق الاتحاد السعودي علي نظيره العهد اللبناني بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي

استاد المالك عبد الله ضمن ذهاب مباريات دور الـ32من بطولة كأس محمد السادس الاندية العربية الأبطال.

سجل اهداف اللقاء اليكساندرو بريوفيتش ومروان دي كوستا وروماريو ريكاردو دي سليفا وجاءت الاهداف في الدقائق 14،28،38.

ويلتقي الفريقين الاسبوع المقبل في اياب دور الـ32 في لبنان.