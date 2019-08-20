المصري يتعادل مع المقاصة بهدف لكل منهما وديًا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره فريق مصر المقاصة بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالإسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الإسماعيلية مكون من وائل فرحان ومصطفى حسن ومحمد غزالي.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمبارياته بالكونفيدرالية الافريقية والدوري ، فيما يستعد فريق المقاصة من خلال تلك المباراة لمباراته أمام الزمالك والمقرر إقامتها بعد نحو أسبوع ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

جاءت المباراة حماسية للغاية وانتهى شوطها الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، حيث تقدم المصري بهدف للاعبه عمر

كمال في الدقيقة الثالثة قبل أن ينجح صلاح ريكو في إدراك هدف التعادل لمصر المقاصة في الدقيقة التاسعة وشهد هذا الشوط تبادل في سيطرة الفريقين على منطقة المناورات ووضح حرص كلا الجهازين الفنيين على التعامل مع المباراة كأنها مباراة رسمية لذا جاءت المباراة مليئة بالحماس.وفي الشوط الثاني شدد المصري من ضغطه بغية إحراز هدف الفوز وسط تراجع من فريق المقاصة لمنتصف ملعبه مع اعتماده على الهجمات المرتدة التي وقف لها دفاع المصري بالمرصاد ليجري كلا المديرين الفنيين العديد من التغييرات التي لم تأتِ بجديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.مثل المصري في الشوط الأول : محمد شحاته لحراسة المرمى ، عمر كمال ، سعيدو سينبوري، أحمد شوشة ، حسن علي لخط الظهر ، مفتاح طقطق ، ايزي ايميكا ، عمرو موسى ، اسلام عطية لخط الوسط، أحمد جمعة ، أوستين أموتو لخط الهجوم.فيما أجرى الكابتن ايهاب جلال العديد من التغييرات في الشوط الثاني بنزول عبد الناصر دي ماريا وحجاج عويس ومحمود وادي وشيخ موكورو واسلام أبو سليمة وحسين رجب وأحمد ياسر بدلا من سعيدو سينبوري ، عمر كمال ، أحمد جمعة ، أوستين اموتو ، عمرو موسى ، مفتاح طقطق ، اسلام عطية .