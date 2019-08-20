رسميًا .. الفيفا يعتمد تشكيل لجنة مؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة لمدة عام. الكرة لمدة عام. وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:عمرو الجنايني رئيسًا، سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبد الله وجمال محمد علي أعضاء باتحاد الجبلاية.

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