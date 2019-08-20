رونالدو يدفع 375 الف دولار لفتاة اتهمته بإغتصابها

قالت قناة "CNN" الأمريكية أن محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قام بدفع 375 ألف دولار للفتاة التي اتهمت نجم يوفنتوس باغتصابها في عام 2009.
ولم ينف اللاعب الواقعة عن نفسه وانما اكدها بالقول بأن اللقاء بينهما عام 2009 كان بالتراضي بين الطرفين.
واتفق الطرفان على عدم التحدث لوسائلالإعلام عن هذه القضية مرة أخرى بعد سداد المبلغ.
وتقدمت مايورجا في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيجاس اتهمت فيها النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009 في أحد فنادق.
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