الالومنيوم يهزم شبان قنا بثنائية وديا

فاز فريق الألومنيوم على شبان قنا 2 /1 بملعب الالومنيوم في إطار الاستعداد لانطلاق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى. للموسم الجديد بدورى القسم الثانى. أحرز هدفي الالومنيوم محمد عبدالحميد ميدو وللشبان إبراهيم حسن.

كان الألومنيوم قد فاز على أسمنت أسيوط بهدفين نظيفين و شبان قنا بملعب شبان قنا بهدف . ميدو وللشبان إبراهيم حسن.كان الألومنيوم قد فاز على أسمنت أسيوط بهدفين نظيفين و شبان قنا بملعب شبان قنا بهدف .

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