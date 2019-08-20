اتحاد الكرة الطائرة ينعي وفاة مجدي بيبو

نعي منذ قليل احمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الطائره والقائم باعمال مجلس اداره الاتحاد، مجديبيبو اداريين الكره الطائره المصريه ومدير اداري قطاع الانسات بالمنتخب سابقا في عصره الذهبي والمدير الاداري للكره الطائره لقطاع الانسات وصاحب انجح صفقات ضم لاعبين للنادي الاهلي الذي توفي مساء اليوم.
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