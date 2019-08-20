محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي أهم من الحذاء الذهبي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، أنه يغضب أو يحزن في حالة خسارة لقب هداف الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي وتحقيق الريدز لقب الدوري هذا العام، لأنه هو الهدف الذي يسعى إليه مع فريقه، الغائب عن ليفربول منذ 30 عامًا.

وأوضح صلاح خلال تصريحه لشبكة "سي إن إن" الإمريكية: "نعم أهدف للحصول على جائزة الحذاء الذهبي مجددا، ولكن الألقاب التي يحصل عليها الفريق تأتي أولا، خاصة لقب الدوري الإنجليزي"

واضاف :"أنا لست مهاجمًا، ألعب كجناح، لذا فإن

وظيفتي ليس فقط أن أسجل أهدافا، بل أن أساعد زملائي أيضًا".

وأردف :ألعب كجناح أكثر، لم ألعب كمهاجم صريح لفترة طويلة".

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واختتم: "أنا مرتاح لذلك، لأنها ليست وظيفتي الأساسية مثل المهاجم الصريح، فوظيفته أن يسجل فقط ولكن كجناح ليس عليك تسجيل الأهداف فقط، بل صناعة الأهداف واللعب مع الفريق والقيام ببعض المهام الدفاعية".