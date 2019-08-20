الزمالك يجهز طارق حامد قبل مواجهة بطل الصومال

يخضع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، لبرنامج تأهيلي خاص وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث يؤدي اللاعب تدريب ركض خفيف حول الملعب. اللاعب تدريب ركض خفيف حول الملعب. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفارس الأبيض بسباعية نظيفة للزمالك على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفارس الأبيض بسباعية نظيفة للزمالك على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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