الامن المائي المصري علئ مائدة حوار ملتقى طلاب الجامعات الحكومية

ألقى الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم محاضرة بعنوان "الامن المائي المصري" ضمن فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الحكومية تحت شعار "بناء الشخصية المصرية " والمنفذ خلال الفترة من 17-21 أغسطس بالمدينة الشبابية ببورسعيد الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وأكد عميد معهد دول حوض النيل أن الأمن المائي لمصر هو العمود الفقري لأمنها القومي بمفهومه الشامل، واستقراره كان وسيظل بالنسبة لها البقاء، وتهديده وانعدامه يعني الفناء، أي أن هذه القضية من منظور

الحاضر والمستقبل هي مسألة حياة أو موت. ومن هذه الزاوية فقط يتعين التعامل مع الأخطار المائية سواء الحالية والمستقبلية المحدقة بموارد مصر من مياه النيل وتداعياتها بدءًا من انطلاقه من منابعه الإثيوبية والاستوائية، إلى حين وصولها إلى أسوان، وما يعترضها حاليًا أو مستقبلًا من سدود وإنشاءات هندسية، تقام على المجرى الرئيسي للنهر وروافده، أو تحديات لحقوق مصر في هذا الشأن.

وأشار إلى ضرورة زيادة وعى المواطن المصري بالأهمية المصيرية لمياه النيل بالنسبة لمصر، وأهداف وسياسات وحقوق واحتياجات مصر في مجال مياه النيل، وضرورات ترشيد استخدام هذه المياه والحفاظ على نوعيتها. ويمكن الاستفادة من دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز هذه الجهود.

وقد ناقش الشباب فى حواراتهم موضوعات العلاقات المصرية الإفريقية ودور فى مصر تأكيد وجودها بالقارة وسبل التعاون بين مصر والدول الإفريقية وبوجة الخصوص علاقات مصر بدول حوض النيل وآخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة وإثارة على موارد مصر المائية والسياسات المصرية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في حياة النيل واستخداماتها الحالية من المياة وسبل ترشيد هذة الاستخدامات وزيادة مواردنا المائية مستقبلا.