رياضة | فالفيردي في ورطة قبل مواجهة ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي في ورطة قبل مواجهة ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد يفتقد جهود قائده ونجمه ليونيل ميسي خلال مباراة الفريق الثانية بالدورى الإسبانى بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ميسي لم يتدرب مع برشلونة حتى الأن منذ الإصابة التى عانى منها اللاعب قبل بداية الموسم فى قدمه اليمنى.

ومن الممكن أن يغيب ليونيل ميسي عن مواجهة ريال بيتيس وبرشلونة يوم الأحد المقبل بعدما غاب عن اللقاء الأول لفريقه أمام أتليتك بيلباو والتى خسره برشلونة بهدف دون رد.