رياضة | باريس يوجه صدمة كبيرة لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يوجه صدمة كبيرة لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعقيد الأمور على نادي برشلونة الإسباني، بشأن المفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته "EsportsRAC1" فقد رفض نادي باريس سان جيرمان اقتراح برشلونة للتعاقد على سبيل الإعارةمع خيار شراء إلزامي للاعب البرازيلي نيمار.

الجدير بالذكر ان النادي الفرنسي يطالب بقدر أكبر لكلا المفهومين، حيث يفهم برشلونة هذا الرفض كجزء من التفاوض ويتوقع الآن من باريس سان جيرمان إغلاق الملف.