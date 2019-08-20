رياضة | اتحاد جدة يهزم العهد اللبناني بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يهزم العهد اللبناني بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز اتحاد جدة السعودي على ضيفه العهد اللبناني 3-0 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية (البطولة العربية) لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 15 عن طريق لاعبه البرازيلي روماريو دا سيلفا، قبل أن يضيف المدافع المغربي مروان دا كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 27، ثم سجل الصربي ألكسندر برجوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 38.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم 27 أغسطس (آب) الجاري، في ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت.