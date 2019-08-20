رياضة | بالتفاصيل.. باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة ويطالب بهذا المبلغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة ويطالب بهذا المبلغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العرض الأخير من برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة الأخير، النادي الكتالوني منفتح على التفاوض اكثر في الفترة القادمة ولكنه يحتاج للسيولة.

وأضافت الصحيفة: رغم رفض سان جيرمان عرض برشلونة الأخير إلا أن المفاوضات مستمرة ويمكن ان يكون هناك اتفاق، ولكن حالياً النادي الفرنسي يريدون 222 مليون يورو