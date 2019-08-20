رياضة | رودري: مازال أمامي الكثير للتعلم تحت قيادة جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودري: مازال أمامي الكثير للتعلم تحت قيادة جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإسباني سباستيان رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يشعر بتحسن كل يوم، ومن الجيد بالنسبة له أن يلعب ويحصل على دقائق أكثر، حيث انه ليس من السهل الدخول في التشكيلة الأساسية لفريق ديناميكي يريد دائماً الهجوم مثل مانشستر سيتي.

وقال رودري، الوافد من أتلتيكو مدريد الإسباني، في تصريحات صحفية: "أحاول أن أتعلم أتأقلم بشكل أفضل، وأنا أعلم أنه لا يزال أمامي الكثير للتعلم".

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وأضاف: "أنا سعيد لأن بيب أعطاني ثقة كبيرة، أريد حقاً مساعدة الفريق بطريقتي وأسلوبي، أنا أحب مدينة مانشستر، وأيضاً زملائي بالفريق رائعون جداً".

وواصل: "عندما يقدم الفريق كل ما لديه على أرضية الملعب ويلعب بالطريقة المعتادة ويخلق الكثير من الفرص، يجب علينا أن نشعر بالرضا لأننا قمنا بواجبنا بشكل جيد".

وأكمل: "لم أكن سعيداً في أول مباراة لي على ملعب الإتحاد، لأنه ببساطة نريد دائماً الفوز، ولكن بالحقيقة نحن مازلنا في بداية الدوري".