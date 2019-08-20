اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة في خطر.. تعرف على التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في خطر.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الصراع قائمًا بين ناديي وبرشلونة بخصوص التعاقد مع البرازيلي دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الصحفي خورخي داليساندرو في برنامج "التشرينجيتو" الاسباني أن فلورنتينو بيريز يقود مفاوضات ريال مدريد لضم نيمار للنادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الحالية، ويستعد لتقديم عرض جديد لحسم الصفقة وخطف اللاعب من برشلونة.

وأضاف "داليساندرو" أن هناك 7 أشخاص في إدارة برشلونة يحاولون بكافة الطرق التعاقد مع نيمار في حين يخوض بيريز التفاوض في صفقة اللاعب البرازيلي بمفرده.

وطلب الصحفي الاسباني من إدارة برشلونة الاستقالة الفورية في حالة تعاقد بيريز مع نيمار وجلبه لريال مدريد.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا