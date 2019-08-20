رياضة | روما يعلن عن موعد وصول نجم تشيلسي

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن موعد وصول دافيد زاباكوستا ظهير تشيلسي، من أجل التوقيع والانضمام لصفوف ذئاب العاصمة الإيطالية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت العديد من التقارير انه توصل تشيلسي لاتفاق نهائي مع روما، حول انتقال زاباكوستا للأخير على سبيل الإعارة، وتنص شروط الصفقة على استعارة الذئاب للاعب، بوجود أي بند يتيح له الشراء بشكل نهائي.

ومن الجدير بالذكر ان مدافع تشيلسي سيصل العاصمة الإيطالية روما مساء اليوم، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع بشكل رسمي.