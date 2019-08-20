رياضة | مفاجآت في تشكيل ريال مدريد مع نيمار.. زيدان يعلن الحرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل ريال مدريد مع نيمار.. زيدان يعلن الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان في حالة ضم الفريق للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعي ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز إلى الظفر بخدمات نيمار من باريس خلال الميركاتو الحالي. وجاءت تشكيلة الفريق الملكي في حالة ضم نيمار على النحو التالي : Advertisements حراسة المرمي: كورتوا خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش خط الهجوم: نيمار - بنزيما - هازارد

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