رياضة | أزمة كبري في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبري في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولحق ديمبيلي بالأوروجوائي لويس سواريز الذي اضطر لمغادرة مباراة أثلتيك بلباو منذ الشوط الأول بسبب آلام في العضلية النعلية للساق اليمنى، وسيغيب حتى فترة التوقف الدولي في سبتمبر(أيلول) المقبل.
كما أن الجميع داخل أروقة "البرسا" ما زال يترقب يترقب حالة النجم الأرجنتيني وقائد الفريق، ليونيل ميسي، الذي شفي من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة سان ماميس الماضية، من أجل تحديد مدى جاهزيته لدخول قائمة مباراة البيتيس.
ومن المنتظر أن يواصل بطل إسبانيا استعداداته بمدينة جوان جامبر الرياضية، بتكثيف الجرعات التدريبية بحصتين تدريبيتين الأربعاء، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الخميس.
ويسعى برشلونة لتدارك خسارة الجولة الافتتاحية أمام "أسود الباسك" بحصد النقاط الثلاث أمام الفريق الأندلسي ليعود سريعاً للمنافسة على البطولة التي توج بها آخر موسمين.