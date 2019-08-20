رياضة | أزمة كبري في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبري في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ برشلونة مرحلة العد التنازلي لمواجهة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، في ثاني جولات الليغا، وسط غيابات عديده ضربت صفوفه كان آخرها الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة 5 أسابيع.

وانضم صاحب الـ22 عاماً لقائمة مصابي "البلاوغرانا"، بعد أن أعلن النادي الاثنين أن الأشعة التي أجراها أثبتت وجود تمزق في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، وسيغيب عن الفريق على مدار 5 أسابيع.

ولحق ديمبيلي بالأوروجوائي لويس سواريز الذي اضطر لمغادرة مباراة أثلتيك بلباو منذ الشوط الأول بسبب آلام في العضلية النعلية للساق اليمنى، وسيغيب حتى فترة التوقف الدولي في سبتمبر(أيلول) المقبل.

كما أن الجميع داخل أروقة "البرسا" ما زال يترقب يترقب حالة النجم الأرجنتيني وقائد الفريق، ليونيل ميسي، الذي شفي من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة سان ماميس الماضية، من أجل تحديد مدى جاهزيته لدخول قائمة مباراة البيتيس.

ومن المنتظر أن يواصل بطل إسبانيا استعداداته بمدينة جوان جامبر الرياضية، بتكثيف الجرعات التدريبية بحصتين تدريبيتين الأربعاء، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الخميس.

ويسعى برشلونة لتدارك خسارة الجولة الافتتاحية أمام "أسود الباسك" بحصد النقاط الثلاث أمام الفريق الأندلسي ليعود سريعاً للمنافسة على البطولة التي توج بها آخر موسمين.