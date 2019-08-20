رياضة | تعادل ناصر ملوى مع الفكرية إيجابيا

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تعادل فريق مركز شباب ناصر ملوى مع نادى ناصر الفكرية لكرة القدم بهدف لكلا منهما فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم على ملعب نادى الفكرية بابوقرقاص ضمن استعدادات فريق مركز شباب ناصر ملوى إلى دورى الترضية المحددة لبقاء الفريق بالقسم الثانى

وقدم الفريقين مباراة قوية وجيدة وتقدم فريق الفكرية بالهدف الأول خلال الشوط الثاني وأضاع أحمد رفعت ركلة جزاء وقبل إنتهاء المباراة بدقيقة واحدة نجح اللاعب أحمد خليفة نجم المباراة من إحراز هدف التعادل ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الايجابي .

حضر اللقاء أحمد الصواف رئيس مجلس الإدارة وناصر يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول ومحمد فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وأشرف جمعة عضو مجلس الإدارة وأحمد عبدالهادي مدير المركز وعدد من جماهير ناصر ملوى الداعمين للفريق خلال تلك الفترة.

يقود فريق مركز شباب ناصر ملوى محمود فرغل المدير الفني طارق بوكس مدرب عام الفريق محمد يحيى شومان مدرباً بدوى عيسى مدرب حراس مرمى والدكتور هيثم رمضان أخصائي علاج طبيعي وجمال الظلط إدارى الفريق .