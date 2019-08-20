رياضة | الكشف عن تشكيلة برشلونة في حالة ضم نيمار.. مفاجآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيلة برشلونة في حالة ضم نيمار.. مفاجآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حائرة ما بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، اللذان يسعيان لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومشفت عدة تقارير صحفية، عن تشكيلة الفريق الكتالوني في حالة ضم نيمار إلى صفوف البلوجرانا خلال الميركاتو الحالي.

وجاءت تشكيلة البرسا على النحو التالي :-

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حراسة المرمي: شتيجن

خط الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجليت - سيميدو

حط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - جريزمان

خط الهجوم: نيمار - سواريز - ميسي