رياضة | الشرينجيتو: الخوف يضرب قلب برشلونة بسبب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرينجيتو: الخوف يضرب قلب برشلونة بسبب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير اعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد اقترب بقوة من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان ا لفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكر برنامج "الشرينجيتو" الشهير أن نادي ريال مدريد قرر الدخول في صفقة "نيمار" بشكل كامل، لحسم الصفقة قبل إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد أن هناك حالة من القلق والخوف في نادي برشلونة من حسم الريال صفقة "نيمار".

ويتنافس قطبي الكرة الاسبانية لضم "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ولكن هناك صعوبة من جانب الناديين في الوصول لإتفاق مع النادي الباريسي لضم اللاعب هذا الصيف.