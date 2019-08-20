رياضة | تركي آل الشيخ يعلن عن سادس صفقات ألميريا الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن عن سادس صفقات ألميريا الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن نجاح فريقه في حسم سادس الصفقات وذلك في إطار تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأكد آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ‏الظهير الأيسر البرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا صاحب الـ ٢١ عاما انضم إلى صفوف ألميريا قادما من نادي بوتافوجو البرازيلي بعقد لمدة ٥ سنوات".

يذكر أن نادي ألميريا قد حقق أولي انتصاراته في دوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب فريق ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.