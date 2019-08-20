شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يصعق جماهير باريس سان جيرمان من جديد والان مع التفاصيل
في خطوة جريئة من البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رد على جماهير الفريق التي هاجمته كثيراً طوال الفترة الماضية، بعد اعلان رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.
ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة للمطرب بوب مارلي، بجانب العبارة التالية: "المشكلة هي أنه عندما تكون صادقًا يكرهونك، وعندما تكون كاذبًا يحبونك"، في اشارة من اللاعب البرازيلي للإهانات التي تلقاها في الأيام الأخيرة من مشجعي باريس سان جيرمان.
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