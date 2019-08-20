شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية للمدربين المرشحين للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعاتها، ظهر اليوم، لبحث اختيار المدير الفني الجديد للأهلي الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة.

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وقامت اللجنة باستعراض السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.

وبدأت في اختيار الخمسة الأفضل وفقًا للمعايير التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة التخطيط للكرة، التي ما تزال في حالة انعقاد مستمر بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة حتى تتمكن من توفير بدائل متميزة قبل الاجتماع المقرر انعقاده مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لعرض ملف مِنْ وقع عليهم الاختيار من المديرين الفنيين المرشحين قبل بدء التفاوض معهم.