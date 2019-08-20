شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: شكرًا للجميع.. والأهلي نادٍ عظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبين والجهاز المعاون وجميع العاملين في جهاز الكرة في كلمته خلال حفل تكريمه ووداعه، الذي أعدّه جهاز الكرة، اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.

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وقال لاسارتي: «أنا أشكركم جميعًا على الفترة السابقة وعلى المجهود الكبير المبذول.. الأهلي فريق عظيم، واشتركنا واجتهدنا في الفترة الماضية، لهذا لابد أن أشكركم، وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا كما عهدتكم مترابطين فريقًا واحدًا لتكملة المسيرة».

كما حرص سباستيان واليخاندرو أيضًا على توجيه الشكر لجميع اللاعبين على الفترة الماضية، وعلى ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد في المرحلة القادمة.

كان جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق الأول حرصوا، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم ووداع مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي، تقديرًا للفترة التي قضاها مع الفريق.