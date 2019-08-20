الأهلي المصري يُكرّم لاسارتي قبل مغادرته القاهرة

الأهلي المصري يكرم لاسارتي قبل مغادرته القاهرة الثلاثاء 20 أغسطس 2019 كرّم النادي الأهلي المدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي قبل أن يغادر القاهرة عقب إقالته من تدريب الفريق الأحمر بعد الخروج من بطولة كأس مصر.

الأهلي أقال مدربه بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في ثمن نهائي كأس مصر، وخسارة ثاني بطولاته مع لاسارتي بعد دوري الأبطال. Advertisements وحرصت إدارة النادي الأهلي وجهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول مساء الثلاثاء على تكريم المدرب لاسارتي ومعاونيه سباستيان وأليخاندرو قبل المران الجماعي للفريق. وقام لاسارتي بإلقاء كلمة وداع للاعبين وأعضاء جهاز الكرة بعد تقطيع كعكة الوداع، وقوبل بشكر وكلمات وداعية من الجميع. وفي نهاية التكريم قام كل أفراد فريق الكرة بالنادي الأهلي بتحية لاسارتي بالتصفيق الحاد، موجهين له الشكر والتقدير بعد فوزه ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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