شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة لمديري المكاتب: تابعوا الحضور الجماهيري وعالجوا المعوقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، قراراً يقضي بتكليف مديري مكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم الرياضي ومتابعة الحضور الجماهيري، وحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجمهور أثناء حضورهم وتلافي هذه الصعوبات، ومتابعة تنظيم الأندية لمبارياتها، والرفع بتقارير بشأن أي معوقات يمكن أن تحدث والسعي إلى حلها بشكل عاجل.

ويأتي القرار حرصاً على توفير البيئة المناسبة والملائمة للمشجع الرياضي وتحفيز حضوره المباريات، وتوفير كافة الخدمات المملكنة بعيداً عن أي عوائق تؤثر على استمتاعه بالمباراة.

يُذكر أن أندية المحترفين تتولى التنظيم والإشراف على مبارياتها خلال الموسم الرياضي.