الأتراك يؤكدون رحيل دياني للنصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بات مهاجم غلطة سراي التركي، السنغالي مباي دياني على مقربة من الانضمام إلى النصر بعد أن ذكرت وسائل إعلام تركية أن النادي السعودي وقع اتفاقية تتضمن انتقال اللاعب مقابل راتب سنوي يصل إلى 4.5 ملايين يورو، فيما ستكون حصة النادي التركي 12 مليون يورو. وينتظر أن يعلن عن إتمام الصفقة خلال فترة وجيزة وفقا لصحيفة الصباح التركية.

وكانت مفاوضات النادي التركي مع نادي الريان بشأن انتقال اللاعب إلى الأخير، وصلت إلى طريق وصف بالمسدود الأسبوع الماضي.

على صعيد آخر، اتخذ المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا قرارا بالاستغناء عن المهاجمين عبدالله آل سالم وصالح آل عباس بحسب معلومات الصحيفة، بعد أن عمل على تقيمهما خلال معسكر الفريق الإعدادي بالبرتغال، وفي الفترة التي تلت عودة الفريق من معسكره التحضيري.