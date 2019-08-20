45 لاعبا أجنبيا بدوري المحترفين تخطوا الـ30 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
شهد سوق الانتقالات بأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لفترة الصيف الحالية ارتفاعا ملحوظا في معدل سن المحترفين الأجانب، حيث ستضم نسخة الموسم المقبل الذي سينطلق غدا أكثر من 45 لاعبا تراوحت أعمارهم بين سن الـ30 وحتى الـ39 سنة، وذلك قبل إغلاق فترة التعاقدات الحالية في 31 أغسطس الحالي، حيث لم تكمل غالبية الأندية حصتها من اللاعبين الأجانب بواقع 7 لاعبين لكل فريق.
وتصدر حارس فريق التعاون، البرازيلي كاسيو دي آنجوس قائمة اللاعبين الأجانب الأكبر سنا بعد أن وصل الـ39 عاما، فيما جاء حارس فريق الفيحاء، الأردني عامر شفيع ثانيا بـ37 عاما، وحل حارس فريق النصر الأسترالي براند جونز ثالثا عن عمر يناهز الـ36 عاما.
بينما بلغ عمر مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز 35 عاما متساويا مع محترف فريق الاتحاد التشيلي من أصل فلسطيني لويس خمينيز.
ويأتي فريق الاتحاد في قائمة أكثر الفرق التي تعاقدت مع لاعبين تجاوزت أعمارهم الـ30 عاما بواقع 6 لاعبين، يليه فريق التعاون بخمسة لاعبين، ثم الهلال والنصر بواقع 4 لاعبين تجاوزت أعمارهم سن الـ30.
الاتحاد
التشيلي لويس خمينيز 35عاما
المغربي كريم الأحمدي 34 عاما
المغربي مروان داكوستا 34 عاما
التشيلي كاولوس فيلانويفا 33 عاما
البرازيلي مارسيلو غروهي 32 عاما
الأرجنتني اميليانو فيشيو 31 عاما
التعاون
كاسيو دي آنجوس 39 عاما
البرازيلي نيلدو بيترولينا 33 عاما
البرازيلي ساندرو مانويل 31 عاما
هيلدون راموس من الرأس الأخضر 31 عاما
البرتغالي ريكاردو ماتشادو 30 عاما
الهلال
الفرنسي بافيتيمبي غوميز 35 عاما
البرازيلي جوناثان سوريانو 33 عاما
الإيطالي سيباستيان جيوفينكو 32 عاما
الإسباني ألبرتو بوتيا 30 عاما
النصر
الأسترالي براند جونز 36 عاما
المغربي نور الدين امرابط 32 عاما
البرازيلي مايكون بيريرا 30 عاما
البرازيلي بيتروس ماتيوس 30 عاما
الأهلي
البوسني ارفين زيكانوفيتش 32 عاما
السوري عمر السومة 30 عاما
البرازيلي دي سوزا 30 عاما
الفيصلي
البرازيلي ويليام أوليفيرا 35 عاما
التريندادي خاليم هايلند 30 عاما
البرازيلي ايغور روسي30 عاما
الفيحاء
الأردني عامر شفيع 37 عاما
جيجي باروس من الرأس الأخضر 31 عاما
البرتغالي ارسينيو نونيز 30 عاما
العدالة
التونسي أيمن المثلوثي 34 عاما
السنغالي سي آس مانداو 30 عاما
المدغشقري كاروليس أندريا30 عاما
الاتفاق
الجزائري رايس امبولحي 33 عاما
البرازيلي روجيرو كوتينيو 32
الفتح
الأوروجوياني ماتياس آغوريغاري 30 عاما
الشباب
التونسي فاروق بن مصطفى30 عاما
الكولومبي دانيلو أسبريلا30 عاما
الوحدة
البينيني خالد ادينون 34 عاما
البرازيلي أنسيلمو موارييس 30 عاما
الرائد
المغربي جلال الداودي 30 عاما
الكاميروني أرنود ديوم 30 عاما
الحزم
الجزائري مليـك عـسله 33 عاما
الغاني إرنسـت إيسـانتي 31 عاما
أبها
التونسي كريم العواضي 31 عاما
ضمك
المغربي محسن ياجور34 عاما
البرازيلي جورجي فيليبي 31 عاما
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