45 لاعبا أجنبيا بدوري المحترفين تخطوا الـ30 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

شهد سوق الانتقالات بأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لفترة الصيف الحالية ارتفاعا ملحوظا في معدل سن المحترفين الأجانب، حيث ستضم نسخة الموسم المقبل الذي سينطلق غدا أكثر من 45 لاعبا تراوحت أعمارهم بين سن الـ30 وحتى الـ39 سنة، وذلك قبل إغلاق فترة التعاقدات الحالية في 31 أغسطس الحالي، حيث لم تكمل غالبية الأندية حصتها من اللاعبين الأجانب بواقع 7 لاعبين لكل فريق.

وتصدر حارس فريق التعاون، البرازيلي كاسيو دي آنجوس قائمة اللاعبين الأجانب الأكبر سنا بعد أن وصل الـ39 عاما، فيما جاء حارس فريق الفيحاء، الأردني عامر شفيع ثانيا بـ37 عاما، وحل حارس فريق النصر الأسترالي براند جونز ثالثا عن عمر يناهز الـ36 عاما.

بينما بلغ عمر مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز 35 عاما متساويا مع محترف فريق الاتحاد التشيلي من أصل فلسطيني لويس خمينيز.

ويأتي فريق الاتحاد في قائمة أكثر الفرق التي تعاقدت مع لاعبين تجاوزت أعمارهم الـ30 عاما بواقع 6 لاعبين، يليه فريق التعاون بخمسة لاعبين، ثم الهلال والنصر بواقع 4 لاعبين تجاوزت أعمارهم سن الـ30.

الاتحاد

التشيلي لويس خمينيز 35عاما

المغربي كريم الأحمدي 34 عاما

المغربي مروان داكوستا 34 عاما

التشيلي كاولوس فيلانويفا 33 عاما

البرازيلي مارسيلو غروهي 32 عاما

الأرجنتني اميليانو فيشيو 31 عاما

التعاون

كاسيو دي آنجوس 39 عاما

البرازيلي نيلدو بيترولينا 33 عاما

البرازيلي ساندرو مانويل 31 عاما

هيلدون راموس من الرأس الأخضر 31 عاما

البرتغالي ريكاردو ماتشادو 30 عاما

الهلال

الفرنسي بافيتيمبي غوميز 35 عاما

البرازيلي جوناثان سوريانو 33 عاما

الإيطالي سيباستيان ‏جيوفينكو 32 عاما

الإسباني ألبرتو ‏بوتيا 30 عاما

النصر

الأسترالي براند جونز 36 عاما

المغربي نور الدين امرابط 32 عاما

البرازيلي مايكون بيريرا 30 عاما

البرازيلي بيتروس ماتيوس 30 عاما

الأهلي

البوسني ارفين زيكانوفيتش 32 عاما

السوري عمر السومة 30 عاما

البرازيلي دي سوزا 30 عاما

الفيصلي

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البرازيلي ويليام أوليفيرا 35 عاما

التريندادي خاليم هايلند 30 عاما

البرازيلي ايغور روسي30 عاما

الفيحاء

الأردني عامر شفيع 37 عاما

‏جيجي باروس من الرأس الأخضر 31 عاما

‏البرتغالي ارسينيو نونيز 30 عاما

العدالة

التونسي أيمن المثلوثي 34 عاما

السنغالي سي آس مانداو 30 عاما

المدغشقري كاروليس أندريا30 عاما

الاتفاق

الجزائري رايس امبولحي 33 عاما

البرازيلي روجيرو كوتينيو 32

الفتح

الأوروجوياني ماتياس آغوريغاري 30 عاما

‏الشباب

التونسي فاروق بن مصطفى30 عاما

الكولومبي دانيلو أسبريلا30 عاما

الوحدة

البينيني خالد ادينون 34 عاما

البرازيلي أنسيلمو موارييس 30 عاما

الرائد

المغربي جلال الداودي 30 عاما

الكاميروني أرنود ديوم 30 عاما

‏الحزم

الجزائري مليـك عـسله 33 عاما

الغاني إرنسـت إيسـانتي 31 عاما

أبها

‏التونسي ‏كريم العواضي 31 عاما

ضمك

‏المغربي محسن ياجور34 عاما

البرازيلي جورجي ‏فيليبي 31 عاما