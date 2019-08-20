السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف شهدت أولى منافسات أشواط اللقايا بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان محافظة الطائف للهجن أمس في الفترة الصباحية، منافسات الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة اللقايا (قعدان وبكار) على مسافة 4 كلم بمعدل 16 شوطا عاما. وجاء القعود صيت لمزيد الشمري الأسرع بين كل المطايا المشاركة في مختلف الأشواط بزمن وصول مقداره 6 دقائق و11 ثانية، فيما حسمت (العاصمة) لمحمد المري الشوط الأول بتوقيت زمني قدرة 6:13:00. نتائج الأشواط الشوط الثاني (بدران) لمحمد المري.

الشوط الثالث (الطايف) لحمد المري.

الشوط الرابع (شبه الحذر) لعيسى الفلاحي.

الشوط الخامس (العزرة) لعوض الدرعي.

الشوط السادس (صيت) لمزيد الشمري.

الشوط السابع (المها) لحمد المري.

الشوط الثامن (المستشار) لعلي العجمي.

الشوط التاسع (جباره) لجابر العصيمي.

الشوط العاشر (الطايف) لجابر العصيمي.

الشوط الـ 11 (يمامة) لعلي العجمي.

الشوط الـ 12 (الطاغي) لفيصل حثلين.

الشوط الـ 13 (وعر) لبادي الدوسري.

الشوط الـ 14 (المشوك) لسعيد العامري.

الشوط الـ 15 (ترف) لناجي العجمي.

الشوط الـ 16 (مكرم) لعوض الخييلي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صيت» يحقق أفضل توقيت بمهرجان الهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.