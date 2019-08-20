ردميات وممرات موقتة لتأمين سلامة جمهور الدرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أمن القائمون على مشروع مترو الرياض وسائل السلامة المرورية للجماهير التي ترغب في حضور المباريات التي ستجري على استاد الملك فهد الدولي الذي تشهد جهته الشمالية إنشاءات كبيرة خاصة بالمشروع، لبناء إحدى أكبر وآخر محطات المترو شرق العاصمة الرياض.

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وتدارك القائمون على مترو الرياض بالتنسيق مع أمانة تطوير الرياض والجهات ذات العلاقة، بدء الموسم الرياضي والزحف المتوقع للجماهير نحو ملعب الدرة من خلال وضع ردميات وممرات موقتة لبوابات الملعب، تفاديا لحدوث إصابات قد تحدث نتيجة تسلق بعض الجماهير السياج الذي يحيط بالمشروع اختصارا للمسافة المؤدية لبوابات الملعب، خاصة أن هذا الوضع شكل بعض المخاطر في مواجهة النصر والوحدة الإماراتي ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا أوائل أغسطس الحالي بذات الملعب.

وكانت أعداد كبيرة من جماهير النصر وبعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي وجهت نقدا واسعا عقب مباراة الوحدة الإماراتي، جراء تلك الأعمال الإنشائية وافتقاد وسائل السلامة فيها، وهو ما قاد الهيئة العامة للرياضة إلى الوقوف على حقيقة المشاهد التي صورها الجمهور الحاضر للمباراة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية والجهات الطبية ومندوبي الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين ومندوب مجلس جمهور النصر ورابطته ومسؤولي استاد الملك فهد الدولي، اجتمعوا أمس داخل الملعب لوضع الخطة الأمنية والإدارية والتنظمية لتسهيل دخول جماهير النصر في مباراة الفريق الافتتاحية غدا أمام ضمك، ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تلت ذلك إحاطة مندوبي نادي النصر بخطة سير دخول الجماهير والممرات التي جرى تحسينها على أرض الواقع.