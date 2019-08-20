كولين رئيسا للجنة الحكام والبكر للمسابقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل أمس، تسمية ثلاثة لجان هي: الحكام والمسابقات ولجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية. وأعلن المجلس تكليف الإنجليزي جايكوب كولين الذي تولى منصب مدير تقنية حكم الفيديو المساعد في الاتحاد السعودي منذ 2017 حتى الآن، رئيسا للجنة الحكام الرئيسية، ونعيم البكر رئيسا للجنة المسابقات ونزيه النصر رئيسا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية. لجنة الحكام الإنجليزي جايكوب كولين رئيسا

الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشارا

يوسف ميرزا نائبا للرئيس

عبدالرحمن إبراهيم التويجري عضوا

عبدالله مطلق الشلوي عضوا

عبدالعزيز العقيلي عضوا لجنة المسابقات نعيم البكر رئيسا

محمد عبدالله الدخيل نائبا للرئيس

الفيصل إبراهيم الخنيفر عضوا

محمد عبدالله الجميعي عضوا

عبدالمجيد عبدالعزيز العميم عضوا لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر رئيسا

فايز احمد المالكي عضوا

ناصر إبراهيم اليوسف عضوا

عبدالعزيز ناصر الحميدي عضوا

هيف مذكر الفويه عضوا



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