شكرا لقرائتكم إبراهيم عثمان يتفقد استاد الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة بجولة تفقدية بأرجاء ستاد الإسماعيلية .

رافق عثمان خلال الجولة كل من المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ، بجانب اللواء خالد فوزى مدير أمن النادى وأحمد بزان مدير النادى.

استهدفت الجولة الوقوف على مدى جاهزية الملعب لاحتضان مباراة الفريق أمام أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها يوم 13 سبتمبر المقبل ، لحساب جولة الذهاب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتفقد رئيس النادى كل من غرف استبدال الملابس والحكام وبوابات الدخول والخروج وأرض الملعب إضافة للمدرجات وقاعة المؤتمرات الصحفية ومناطق “الــvip ،وذلك فى أعقاب الطفرة الانشائية التى خضع لها الاستاد لاستضافة عددا من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المنقضية والتى توج منتخب الجزائر بلقبها.

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وأشاد عثمان بما ناله الملعب من أعمال وتطوير وتجديد ، مؤكدا أنه بات صرحا رياضيا مهيبا يضاهى أفضل ملاعب القارة السمراء.

وطالب رئيس النادي بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى للاستاد الذى سيحظى بمتابعة جماهير الكرة العربية أجمع نظرا لمشاركة الفريق بمنافسات بطولة كأس العرب فى حلتها الجديدة للعام الثانى على التوالى.