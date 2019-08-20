شكرا لقرائتكم حارس الزمالك تحت مقصلة جماهير الإسماعيلي .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتعرض محمد عواد حارس الزمالك الجديد لحملة جماهيرية من عشاق ومحبى نادى الإسماعيلى بسبب انتقال الحارس لصفوف القلعة البيضاء ورحيله عن قلعة الدراويش فى الانتقالات الصيفية الجارية.

ودشنت جماهير الاسماعيلى العديد من الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر للهجوم على حارس الزمالك الجديد، الذى ضحى – من وجهة نظرهم – بالنادى صاحب الفضل عليه من أجل حلم الانتقال للزمالك.

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ووجهت جماهير النادى الإسماعيلى جمل وعبارات قاسية لحارسها السابق وأتهمته بالسعى وراء الأموال وتمنت له الفشل القريب فى نادى الزمالك، خاصة أن عواد لم يحترم البيت الذى تربى فيه وله الفضل على تطور مستواه.

الهجوم الذى تعرض له عواد بعد انتقاله للزمالك لم يتوقف عن حد الجماهير، بل تعرض لانتقادات كبيرة من المسئولين أيضًا ومنهم صبرى المنياوى الذى هاجم عواد واتهمه بالتعالى على نادى الإسماعيلي وسعفان الصغير الذى أكد أن عواد رحل لصفوف الزمالك لآنه طلب مليون دولار سنويًا كراتب له.