شكرا لقرائتكم شاهد .. محمد يوسف يقود تدريبات الأهلى قبل إياب دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى تدريبات الأهلى اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته ضد فريق أطلع بره الجنوب سودانى والمقرر لها الجمعة المقبل فى إياب الدور التمهيدى (64) من دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وحقق الأهلى فوزا عريضا على إطلع بره فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى باربعة أهداف دون رد، قطع بها شوطا كبير فى التأهل لدور الـ 32 من البطولة التى ودعها المارد الأحمر فى نسختها الأخيرة من دور الثمانية على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

Advertisements

ويعتبر هذا المران هو الثانى لمحمد يوسف منذ توليه المسئولية مؤقتاً خلفا لللأورجوايانى مارتن لاسارتى والذى حرص الجهاز الفنى واللاعبون على حضور حفل تكريمه مع بعض أعضاء مجلس الادارة عصر اليوم قبيل انطلاق المران.

غاب عن المران على معلول لحصوله على أذن بالسفر إلى تونس فى زيارة عائلية.