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المقاولون العرب ينجح فى ضم صانع ألعاب باريس سان جيرمان...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادي المقاولون العرب، في الحصول على خدمات إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وعبدالله ياسين صانع ألعاب فريق الشباب لباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 3 مواسم لكل منهما.

 

 

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي ضم الثنائي بعد أن نالا اعجاب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لما يتمتعان به من مستوى مميز.

 

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ووقع  إبراهيم عادل علي عقود انضمامه والعودة من جديد لقلعة الذئاب، كما وقع  اللاعب  عبدالله ياسين الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية للمقاولون العرب.

 

ومن المقرر أن ينضم عبدالله ياسين للاعبي الفريق في المعسكر الأوروبي للمقاولون العرب المقرر في كرواتيا، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

 

وكان المقاولون، تعاقد مع محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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