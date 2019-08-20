شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر سحب قرعة الدورى الاسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة قرعة الدورى الممتاز للموسم المقبل 2019 – 2020 ، مطلع الأسبوع المقبل ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائى. Advertisements كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم القرعة قبل إنطلاق مباريات دور الـ8 لكأس مصر المقرر لها 28 أغسطس الجاري و سيتم تحديد الموعد النهائي خلال الساعات المقبلة. كان اتحاد الكرة قد قرر إلغاء القرعة الموجهة التى كانت تقام بين الأهلي و الزمالك بترحيل مواجهتهما فى الدوري للأسبوع الأخير.

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