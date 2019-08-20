شكرا لقرائتكم طارق حامد يخضع لبرنامج تأهيلى على هامش مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، لبرنامج تأهيلي خاص، بالركض الخفيف حول الملعب، علي هامش المران الجماعى المقام حاليا بملعب النادى فى ميت عقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى بسباعية نظيفة.

Advertisements

واطمئن الصربي ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق الذى قاد مساء اليوم أول مران للأبيض، علي آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق، من خلال جلسة سريعه عقدها مع انطونيو مدرب الأحمال.

وخصص أيمن طاهر مدرب حراس المرمى برنامجا تدريبيا خاصا لثلاثي الحراس، محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، حيث ركز طاهر مع الثلاثي علي سرعة رد الفعل والتعامل السريع والمرونة، وظهر الحراس الثلاثة للزمالك بشكل طيب ونالوا اشادة خاصة من طاهر علي هذا المستوى المميز.