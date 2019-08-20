ميتشو يشعل حماس الحراس الثلاثة للزمالك فى التدريب...

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جدة - عمرو شويل خصص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق ا برنامجا تدريبيا خاصا لثلاثي الحراس: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي وذلك علي هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي. وركز طاهر مع الثلاثي علي سرعة رد الفعل والتعامل السريع والمرونة. وظهر الحراس الثلاثة للزمالك بشكل طيب ونالوا اشادة خاصة من طاهر علي هذا المستوى المميز خاصة أمام المدير الفنى الجديد ميتشو. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.. علما بأن مباراة الذهاب انتهت بسباعية نظيفة للزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية. وأعلن نادى الزمالك اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور تفاصيل التعاقد مع المدرب الصربى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر النادى فى الأول من شارع جامعة الدول العربية. وتعاقد الزمالك مع المدرب الصبرى ميتشو لقيادة الفريق خلال الأيام الماضية لقيادة الفريق خلفاً لخالد جلال المدير الفنى المقال.

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