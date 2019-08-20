شكرا لقرائتكم محمد يوسف يجتمع برمضان صبحى على هامش مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي مع رمضان صبحي وخالد محمود طبيب الفريق على هامش مران اليوم ،الثلاثاء، حيث أطمأن يوسف من طبيب الفريق على حالة رمضان صبحي، قبل انتظامه في مران الفريق.

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ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال افريقيا علماً بأن لقاء الذهاب كان قد إنتهى بفوز بطل مصر برباعية نظيفة.

وركّز الجهاز الفني على تدريبات الكرة والجمل الفنية في اطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق اطلع بره ، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وركز على الجانب الخططي بعد اكتمال صفوف الفريق بمشاركة المجموعة التي أدت تدريبات استشفائيه أمس.