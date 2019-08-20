شيكابالا يحارب الإرهاق بتدريبات الزمالك فى حضرة ميتشو...

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جدة - عمرو شويل خضع محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق لبرنامج خاص بجمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وعقب ذلك أدى اللاعب بعض التدريبات التأهيلية بالملعب، وذلك لمعالجة الارهاق التي يعاني منه. ومن المقرر أن ينتظم شيكابالا بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا. Advertisements وتعاقد الزمالك مع المدرب الصبرى ميتشو لقيادة الفريق خلال الأيام الماضية لقيادة الفريق خلفاً لخالد جلال المدير الفنى المقال. وأعلن نادى الزمالك اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور تفاصيل التعاقد مع المدرب الصربى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر النادى فى الأول من شارع جامعة الدول العربية.

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