ننشر تشكيل لجان البراعم والأكاديميات ورخص الأندية باتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على تشكيل عدة لجان قبل إنطلاق الموسم الجديد 2019 – 2020 ، وتم الإتفاق على تولي عمرو أبو المجد رئاسة لجنة شئون المدربين و مشر ف على البراعم.

علم "الخليج 365" أن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و القائم بأعمال رئيس الجبلاية استقر على تشكيل عدة لجان وجاءت كالتي :

-عمرو أبو المجد : رئيس لجنة شئون المدربين و مشرف على البراعم.

-اللواء صفي الدين بسيوني : رئيس لجنة تراخيص الأندية .

-تامر وجيه : رئيس لجنة تنمية الموارد باتحاد الكرة .

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- إبراهيم عبد الصمد : لجنة القطاعات.

-إبراهيم القصاص :رئيس لجنة المناطق و الفروع.

-شوقى عبد الشافى :رئيس لجنة كرة الصالات و الشاطئية والنسائية والقسم الثانى و الثالث ومشرف على البراعم.

-شئون اللاعبين : وليد العطار .

تشكيل لجنة للإنضباط و فض المنازعات من المستشارين والإعلان عن اسمائهم خلال الأيام المقبلة.