شكرا لقرائتكم ننشر تشكيل لجان البراعم والأكاديميات ورخص الأندية باتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
علم "الخليج 365" أن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و القائم بأعمال رئيس الجبلاية استقر على تشكيل عدة لجان وجاءت كالتي :
-عمرو أبو المجد : رئيس لجنة شئون المدربين و مشرف على البراعم.
-اللواء صفي الدين بسيوني : رئيس لجنة تراخيص الأندية .
-تامر وجيه : رئيس لجنة تنمية الموارد باتحاد الكرة .
- إبراهيم عبد الصمد : لجنة القطاعات.
-إبراهيم القصاص :رئيس لجنة المناطق و الفروع.
-شوقى عبد الشافى :رئيس لجنة كرة الصالات و الشاطئية والنسائية والقسم الثانى و الثالث ومشرف على البراعم.
-شئون اللاعبين : وليد العطار .
تشكيل لجنة للإنضباط و فض المنازعات من المستشارين والإعلان عن اسمائهم خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر تشكيل لجان البراعم والأكاديميات ورخص الأندية باتحاد الكرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.