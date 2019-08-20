ميتشو يجتمع بمدرب الأحمال للوقوف على حالة لاعبى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل اطمأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من خلال جلسة سريعة عقدها مع انطونيو مدرب الاحمال بالفريق للتعرف علي آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقياعلما بأن مباراة الذهاب انتهت بسباعية نظيفة للزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية. Advertisements وتعاقد الزمالك مع المدرب الصبرى ميتشو لقيادة الفريق خلال الأيام الماضية لقيادة الفريق خلفاً لخالد جلال المدير الفنى المقال. وأعلن نادى الزمالك اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور تفاصيل التعاقد مع المدرب الصربى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر النادى فى الأول من شارع جامعة الدول العربية.

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