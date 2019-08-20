شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يوافق على رحيل 5 لاعبين لصفوف الحمام المطروحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي علي الاستغناء عن خمسة لاعبين لصفوف الحمام المطروحى الذي يقوده فنيا احمد فكرى الصغير نجم ومدرب الاسماعيلي السابق. واللاعبين الخمسة هم شهاب محمد ومحمود أبو زيد وعبد الخالق عواد علي سبيل البيع النهائي بالإضافة لاستعارة الثنائي محمد صلاح ومحمود علاء لمدة عام ويحاول احمد فكري الصغير استعارة ثنائي جديد من الدراويش من فريق ٩٧ خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إلغاء دوري الجمهورية وعدم حاجة الاسماعيلي لجهود هؤلاء اللاعبين.

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