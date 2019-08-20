شكرا لقرائتكم طارق حامد يخضع لبرنامج تأهيلى فى اليوم الأول لـ ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة لبرنامج تأهيلي خاص خلال المران المقام بالنادي حيث يؤدي حامد تدريب ركض خفيف حول الملعب. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.. وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بسباعية نظيفة للزمالك على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. Advertisements وأعلن نادى الزمالك اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور تفاصيل التعاقد مع المدرب الصربى ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر النادى فى الأول من شارع جامعة الدول العربية. وتعاقد الزمالك مع المدرب الصبرى ميتشو لقيادة الفريق خلال الأيام الماضية لقيادة الفريق خلفاً لخالد جلال المدير الفنى المقال.

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